28 Сентября 2020
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самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

Членам летных и кабинных экипажей авиакомпании "Ямал" запретили целоваться

Авиакомпания "Ямал" в связи с введением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, подготовила распоряжение для членов летных и кабинных экипажей, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ "гуляет" по социальным сетям. В нем говорится, что сотрудникам до особого указания необходимо отменить контактные приветствия (рукопожатие, объятия, поцелуи). Также необходимо минимизировать посещение офиса, а в случае недомогания и температуры оставаться дома и предупредить свое руководство.

авиакомпания Ямал, распоряжение(2020)|Фото: белыйчум

Подтвердить оперативно подлинность документа не удалось. А авиакомпанию направлен запрос.

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Членам летных и кабинных экипажей авиакомпании "Ямал" запретили целоваться

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Теги: авиакомпания Ямал, распоряжение, рукопожатия, поцелуи, коронавирус, карантин



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