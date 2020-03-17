Членам летных и кабинных экипажей авиакомпании "Ямал" запретили целоваться

Авиакомпания "Ямал" в связи с введением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, подготовила распоряжение для членов летных и кабинных экипажей, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ "гуляет" по социальным сетям. В нем говорится, что сотрудникам до особого указания необходимо отменить контактные приветствия (рукопожатие, объятия, поцелуи). Также необходимо минимизировать посещение офиса, а в случае недомогания и температуры оставаться дома и предупредить свое руководство.

Подтвердить оперативно подлинность документа не удалось. А авиакомпанию направлен запрос.