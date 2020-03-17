Голикова: в России коронавирус распространяется медленно, благодаря мерам, принятым раньше других стран

Зампред правительства Татьяна Голикова считает, что в России коронавирус распространяется медленнее, чем в других странах, благодаря профилактическим мерам, принятым еще в феврале, раньше других стран.

На сегодня, по данным Голиковой, зафиксировано 114 заболевших, 5 уже выздоровели, 109 находятся в стационаре, у 106 случаев протекает бессимптомно. 10 случаев контактные, остальные – завозные. В России не возникали случаи сами по себе, сообщила чиновница на совещании президента с правительством.