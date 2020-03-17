В Америке начали испытания вакцины от коронавируса

В США началось клинические испытания на людях вакцины от коронавируса. Первые добровольцы проведут под наблюдением врачей около месяца. Как сообщает Infox, в эксперименте принимают участие несколько добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Сейчас в США над вакциной работают десятки коллективов, и большая часть проводимых исследований направлена на создание так называемого "белкового шипа", который проникает под поверхность нового коронавируса, блокируя его и не позволяя проникать в клетки человека. При создании вакцины ученые скопировали раздел генетического кода коронавируса, который содержит инструкции для клеток человека по созданию белка-шипа.

Иммунная система, получившая в распоряжение модель создания "белка-шипа" при обнаружении чужеродного белка, получит возможность вырабатывать антитела для атаки вируса и быстро среагировать на заражение. По мнению американских учёных, "это гораздо более быстрый способ производства вакцины, чем традиционный подход к выращиванию вируса в лаборатории и подготовка вакцины из его убитых или ослабленных версий".

Напомним, американский исследователь Чарльз Лайбер, работавший в уханьской лаборатории, в конце января этого года был задержан американскими властями, а Гарвард отстранил профессора от работы из-за "серьёзных обвинений правительства" в его адрес.