В Америке начали испытания вакцины от коронавируса

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

В Америке начали испытания вакцины от коронавируса

В США началось клинические испытания на людях вакцины от коронавируса. Первые добровольцы проведут под наблюдением врачей около месяца. Как сообщает Infox, в эксперименте принимают участие несколько добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Сейчас в США над вакциной работают десятки коллективов, и большая часть проводимых исследований направлена на создание так называемого "белкового шипа", который проникает под поверхность нового коронавируса, блокируя его и не позволяя проникать в клетки человека. При создании вакцины ученые скопировали раздел генетического кода коронавируса, который содержит инструкции для клеток человека по созданию белка-шипа.

Иммунная система, получившая в распоряжение модель создания "белка-шипа" при обнаружении чужеродного белка, получит возможность вырабатывать антитела для атаки вируса и быстро среагировать на заражение. По мнению американских учёных, "это гораздо более быстрый способ производства вакцины, чем традиционный подход к выращиванию вируса в лаборатории и подготовка вакцины из его убитых или ослабленных версий".

Напомним, американский исследователь Чарльз Лайбер, работавший в уханьской лаборатории, в конце января этого года был задержан американскими властями, а Гарвард отстранил профессора от работы из-за "серьёзных обвинений правительства" в его адрес.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Америке начали испытания вакцины от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Америка, Лайбер, коронавирус, вакцина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети