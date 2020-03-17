28 Сентября 2020
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Могила на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

По "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге заменили сразу двух судей

Сегодня 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми возобновил процесс по жалобе екатеринбургского бизнесмена Кирилла Говорухина. Он пытается добиться права сервитута на земельный участок возле Широкореченского кладбища, где стали хоронить людей посреди дороги.

Напомним, в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перекрывали строительными плитами и установили полноценный бетонный забор. Говорухин рассказывал, что к расположенным там объектам стало невозможно проехать, а его таким образом вынуждают сворачивать бизнес.

В январе этого года прямо на дороге появились несколько могил. В МКУ "Служба городских кладбищ" утверждали, что собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка, а руководство учреждения теперь пытается "навести порядок".

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал Говорухину в иске к мэрии Екатеринбурга. Бизнесмен подал апелляцию, которую рассматривают в Перми.

ямы, могилы, крест(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

Как рассказал Накануне.RU Кирилл Говорухин, сегодня было принято решение отложить заседание на месяц. Причина в том, что до сих пор не проведена землеустроительная экспертиза.

Ранее ООО "Городской земельный кадастр" заявило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы. В итоге суд принял решение его продлить.

Кроме этого, сегодня было вынесено определение о замене судей по делу.

"Заменили двух судей из трех. Почему это произошло, я не знаю. Стороны отводы суду не заявляли", - рассказал Говорухин.

Он напомнил, что ранее специалисты, которых суд обязал провести независимую экспертизу, отказались ее проводить и взяли самоотвод. Бизнесмен не исключал, что они сделали это "по соображениям безопасности".

Следующее заседание состоится 20 апреля.

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По "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге заменили сразу двух судей

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Теги: дело, могилы, суд, замена, Екатеринбург



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Ранее 22.06.2020 15:52 Мск Арбитражный суд продлил экспертизу по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге
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