В Челябинске студенты-медики попросили перевести их на дистанционное обучение. В ответ ректор призвал их не поддаваться паническим настроениям

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета создали петицию с требованием перевести их на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Петиция адресована Министерству здравоохранения РФ. В настоящий момент ее подписали 580 человек.

В ответ на петицию ректор университета Илья Волчегорский записал видеообращение, в котором призвал студентов и их родителей не поддаваться гипертрофированным представлениям об опасности.

"В настоящий момент нет никаких оснований переходить на режим изоляции обучающихся и на дистанционные формы обучения. Заболевших нет, контактных нет. Лица, прибывающие из-за рубежа, в установленном порядке выявляются и направляются на самоизоляцию или на карантинные мероприятия. Вуз тщательно следит за ситуацией, опирается в своих действиях на предписания Роспотребнадзора, и я призываю обучающихся и сотрудников не поддаваться паническим настроениям. Наша образовательная деятельность не должна пострадать от гипертрофированных представлений об опасности некоторых обучающихся и их родителей", - заявил он.

По словам ректора вуза, при малейшем намеке на эскалацию ситуации немедленно будет принято решение о переходе на дистанционное обучение. Волчегорский отметил, что в настоящий момент на дистанционное обучение переходят вузы, где обучаются иностранные студенты, в том числе граждане КНР.

"У нас таких обучающихся не было и нет. Поэтому я призываю не поддаваться паническим настроениям и продолжать учебный процесс с должным рвением и с должной эффективностью. Это наша основная задача", - подчеркнул он.