Нефть по $20, доллар – по 100 рублей: Греф рассказал, что будет со Сбербанком при самом негативном варианте

Сбербанк предусмотрел несколько вариантов развития экономических событий, и даже самый негативный из них не повлияет на жизнеспособность банка, рассказал глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, даже в стресс-тесте с нефтью по $20 (сегодня она опустилась уже до $29) и долларом по 100 руб. банк не нарушит нормативы и сохранит прибыльность, передает РБК.

"Вы видите, какой крайне высокий уровень неопределенности сейчас складывается. И где он более высокий — на российском рынке или на американском — сегодня большой вопрос. На европейском рынке такой ситуации я еще не видел", — сказал Греф на пресс-конференции.

"Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня $20, мы рассматривали как экстремальный сценарий рост курса [...] до уровня 100 [рублей за доллар] и так далее. С соответствующими макроэкономическими сдвигами: временными разрывами производственных цепочек, остановкой части предприятий. Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать", — сообщил Греф.