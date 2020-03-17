28 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск памятник покорителям самотлора вечный огонь (2005) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске появится концертный зал на 5 тысяч зрителей

В администрации Нижневартовска прошла встреча победителей окружного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучающихся в местных школах, с главой города Василием Тихоновым, директором департамента по социальной политике Ириной Воликовской, главой департамента образования администрации города Эдмондом Игошиным. Город в региональном этапе представляла команда из 195 учеников. 33 нижневартовских школьника заняли призовые места, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В активе школьников – 10 первых, 13 вторых, 10 третьих мест. Ученики, прошедшие на всероссийский этап, поборются не только за честь Нижневартовска и Югры, но и за льготы при поступлении в вузы страны, которые даёт призовое место на последнем этапе. Одарённые школьники на встрече обсудили перспективы развития столицы Самотлора, рассказали, чего не хватает молодёжи в городе. Одним из самых популярных пожеланий оказалось строительство новых современных концертных залов и спортивных учреждений.

Тихонов сообщил, что запросы вскоре будут удовлетворены в скором времени. Вместе с окружным правительством обсуждается строительство центра единоборств и возведения многофункционального спортивно-зрелищного комплекса на 5 тыс. мест. Он будет принимать как масштабные спортивные мероприятия, так и концерты популярных современных исполнителей.

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В Нижневартовске появится концертный зал на 5 тысяч зрителей

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Теги: концертный зал, Василий Тихонов, встреча, молодёжь



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