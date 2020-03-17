УЕФА переносит Евро-2020 на год из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе на год – на 2021 год – Чемпионата Европы по футболу. Об этом СМИ сообщают, ссылаясь на информацию Футбольного союза Норвегии.

Ранее было принято решение о завершении или остановке текущих сезонов в нескольких европейских футбольных премьер-лигах, в том числе в Испании и Англии. А сегодня стало известно о решении РФС приостановить до 10 апреля игры российской премьер-лиги.

Все эти меры связаны с эпидемией коронавируса COVID-19, которая сейчас бушует в Европе. По некоторым прогнозам, эпидемия еще не прошла свой пик.