Губернатор заявил о первом заболевшем коронавирусом в Екатеринбурге. Минздрав об этом пока не знает

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о первом заболевшем коронавирусом в уральской столице. "На данный момент подтвержден лишь один случай заражения. Заболела девушка, которая прилетела из Италии", - написал он в "Инстаграме", добавив, что контактировавшие с ней отправлены на карантин.

Примечательно, что Роспотребнадзор не подтверждает информацию о первом зарегистрированном случае китайского коронавируса в Екатеринбурге.

"Как только такая информация появится, она сразу же будут опубликована на официальном сайте", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Анна Ожиганова.

Ничего не знают и в областном министерстве здравоохранения. Как сообщил официальный представитель минздрава Константин Шестаков, для удобства свердловчан вся информация размещается в специальном информационном бюллетене и при необходимости оперативно обновляется вне зависимости от времени суток и дня недели. Ранее он даже настоятельно просил журналистов "не звонить ему каждые полчаса" по поводу "фейковых новостей о заболевших", заявляя, что самая оперативная информация появится именно на портале. В настоящий момент никаких данных о коронавирусе в Екатеринбурге там нет.

Напомним, в детских садах уральской столицы отказались от карантина из-за коронавируса. При этом всех школьников было решено перевести на дистанционное обучение.