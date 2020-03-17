Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, чтобы потом их не выбрасывать

Российский президент считает, что ситуация с продовольственным обеспечением населения в стране надежная, причин закупаться продуктами впрок нет. Глава государства считает, что люди должны перестать паниковать и тратить деньги на те продукты и вещи, которые им потом придется выбросить.

Его словам подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин, заверивший, что ситуация с поставками продовольствия стабильная, дефицита нет. Он также заметил, что ситуация с распространением коронавируса в России намного благополучнее, чем в других странах.

Путин и Мишустин сегодня проводят совещание в коммуникационном центре по борьбе с коронавирусом.