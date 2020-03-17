28 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми начнут самостоятельно производить медицинские маски

В течение недели в Перми может появиться собственное производство медицинских масок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

"Вопрос обсуждался накануне на совещании с министром промышленности Алексеем Чибисовым. Один из предпринимателей выразил готовность организовать собственное производство, чтобы покрыть потребность региона в медицинских масках. Планируется, что производить медицинские маски начнут уже со следующей недели", - сообщили в антимонопольной службе.

Отметим, что в настоящий момент в регионе есть перебои с поставками медицинских масок. Ранее сообщалось, что в Пермском крае 4 тыс масок. Из-за роста цен у оптовиков розничные сети перестали покупать маски, из-за чего в марте их стало не хватать.

Всего в России работают три завода по производству масок, которые, в первую очередь, поставляют средства индивидуальной защиты в больницы.

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В Перми начнут самостоятельно производить медицинские маски

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Теги: медицинские маски, УФАС, производство



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