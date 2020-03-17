Снижать, нельзя повысить! Эксперты осудили угрозы ЦБ о повышении ключевой ставки

Снижение ключевой ставки является необходимым условием поддержания и развития экономики в условиях кризиса. Такое мнение выразили участники специальной сессии МЭФ "Новый курс. Время действовать. Деньги в Россию!", состоявшейся сегодня, 17 марта, в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Известный промышленник, сопредседатель МЭФ, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин привел в пример решение о снижении ставки ФРС.

"Во время кризиса Дональд Трамп добился от Федеральной резервной системы обнуления ключевой ставки. У нас таких разговоров нет. На этом фоне наш Центробанк обсуждает возможность поднятия ставки, которая и так запредельно высока", - заявил он.

Такие меры затрудняют модернизацию предприятий, потому что она становится более дорогой, и снижают покупательную способность людей, подчеркнул Бабкин.

С тем, что высокие процентные ставки тормозят развитие экономики, согласился и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Я лично сторонник того мнения, что высокие ставки являются бичом нашей экономики, не дают ей развиваться, особенно малому и среднему бизнесу. В этом смысле я бы придерживался позиции на снижение ключевой ставки и на удержание курса рубля имеющимися средствами. Центральный банк, многие мои коллеги придерживаются другой точки зрения, и она тоже имеет право на жизнь. Поэтому не могу говорить от всей банковской системы. Они аргументированно заявляют, что стимулирование эмиссии и снижение процентной ставки при наших реалиях приведет к тому, что деньги уйдут на спекулятивный рынок. Конечно, если это делать примитивно - заваливать с вертолета экономику деньгами, то да, они уйдут к олигархии и затем будут конвертированы и вывезены. Но речь идет о комплексном подходе в экономике. Нужно дать бизнесу возможность кредитоваться при однозначных и приближающихся к единице процентам", - отметил он в комментарии Накануне.RU.

Тосунян уточнил, что в сложившейся экономической системе регулятор "по-своему прав" и действует в своей логике, пытаясь удержать курс. "При этом почему-то курс они не удерживают, не выводят экономику из стагнации. Беднейшие слои населения не выходят из бедности - напротив, расслоение усиливается. Американцы и европейцы действуют в другой парадигме. И как бы мы их ни критиковали, они живут на порядок лучше нас, бизнес у них, хоть и с определенными перепадами, но развивается", - добавил он.