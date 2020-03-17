27 Сентября 2020
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Екатеринбург-Арена, стадион (2018) | Фото: Накануне.RU

Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля – РФС

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 17 марта на своем заседании приняло решение до 10 апреля остановить все спортивные соревнования под своей эгидой.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно  проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", - говорится в заявлении РФС.

Таким образом, будет приостановлена Тинькофф Российская премьер-лига, матчи которой уже переносились или проходили без зрителей.

Ранее появилась информация, что до 10 апреля будут приостановлены также матчи КХЛ и баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля – РФС

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Теги: российская премьер-лига, рфс, перенос, коронавирус в россии



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