Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля – РФС

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 17 марта на своем заседании приняло решение до 10 апреля остановить все спортивные соревнования под своей эгидой.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", - говорится в заявлении РФС.

Таким образом, будет приостановлена Тинькофф Российская премьер-лига, матчи которой уже переносились или проходили без зрителей.

Ранее появилась информация, что до 10 апреля будут приостановлены также матчи КХЛ и баскетбольной Единой лиги ВТБ.