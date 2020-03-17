27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Градусник, таблетки, лекарства, медицинская маска, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг назвал "фейком" новость о запрете ввоза в Россию масок и тестов для выявления коронавируса

Министерство промышленности и торговли Российской федерации назвало новость о запрете ввоза в страну тест-систем для выявления у подозреваемых коронавирусной инфекции "фейком". По данным Министерства, ложной является и информация о запрете импорта медицинских масок.

Более того, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Минпромторг заявил, что склады и распределительные центры заполнены продуктами первой необходимости, запасы будут регулярно пополняться. Именно поэтому нет необходимости создавать "искусственный дефицит продуктов".

Напомним, что после объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения, в США активно начали скупать туалетную бумагу и продукты. В России с полок начали сметать в первую очередь гречу, тушенку, консервы и все, что может долго храниться.

"Российские производители масок уже работают в режиме 24/7, производя по полтора миллиона масок в сутки. На этот объём удалось выйти за три недели, нарастив производство, – сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. – Масками уже обеспечены поликлиники и стационары, сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети".

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Минпромторг назвал "фейком" новость о запрете ввоза в Россию масок и тестов для выявления коронавируса

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Теги: Коронавирус, тесты на коронавирус, медицинские маски



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