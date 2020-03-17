28 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области введён режим повышенной готовности, учёба – онлайн, запрещены мероприятия с численностью более 50 участников

В Тюменской области введён режим повышенной готовности. Вводятся различные меры профилактики. Об этом губернатор Александр Моор рассказал во время прямого эфира, темой которого стал коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В области – только один заболевший, сказал Моор. Он напомнил, что после того, как в Тюмени заболела студентка из Китая, разработаны методы борьбы с инфекцией.

"С учётом ситуации в мире, считаю необходимым действовать твёрдо, на опережение. Профилактика даёт максимальный результат. Сегодня приняты следующие решения. С 18 марта по 10 апреля в области введён режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия. Не проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Все образовательные учреждения кроме садиков переходят на дистанционный режим. Садики можно посещать добровольно. Выезд творческих коллективов прекращается. В случае необходимости этот срок может быть продлён", - сказал Моор.

Родители не смогут посещать детские лагеря, куда школьники поедут в каникулы.

"Те, кто посещал страны, где зарегистрирован коронавирус, должны сообщать об этом. При первых признаках болезни надо вызвать врача, не посещая клинику. Те, кто приехал домой из стран, где есть эта инфекция, соблюдать 14-дневный карантин. Рекомендую работодателям организовать обработку сотрудниками рук дезинфицирующими средствами, контролировать их температуру, ограничить их командировки, не проводить корпоративы. Владельцы общественного транспорта должны обрабатывать его дезинфицирующими средствами. УК и иные курирующие многоквартирные дома организации также обрабатывать здания", - сказал губернатор.

Больницы готовы к приёму пациентов на случай ухудшения ситуации. Губернатор уверен, что принятые меры достаточны для того, чтобы сдержать развитие инфекции.

"Соблюдение карантина – на совести жителей. Пока ограничение въезда – выезда из Тюмени не планируется. Поддаваться панике и закупаться продуктами не стоит Сейчас у сетей есть запас на 21 день, скоро будет запас на два месяца", - сказал Моор.

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В Тюменской области введён режим повышенной готовности, учёба – онлайн, запрещены мероприятия с численностью более 50 участников

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Теги: Александр Моор, коронавирус, режим повышенной готовности



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