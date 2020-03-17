В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе скандального шоу "Снежная королева"

В Челябинске УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении организатора шоу "Снежная королева", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, шоу проходило 6 января в ледовой арене "Трактор". Организаторы обещали грандиозное представление, которое станет рекордным по количеству артистов, с интерактивным выбором сюжета и уникальным музыкальным материалом. Билеты, по словам жителей, детям выдавали за хорошую учебу. Однако, чтобы они смогли посетить шоу, родителям нужно было приобрести взрослый билет для себя, который стоил от тысячи рублей. На шоу приехали родители с детьми со всей области, однако были разочарованы увиденным. Некоторые покидали зал, просмотрев только половину шоу. Возмущенные жители потребовали вернуть деньги за билеты, но организаторы отказались.

Недовольные жители обратились в УФАС – в ведомство поступило коллективное обращение, которое подписали 292 человека, и шесть заявлений от жителей города. Антимонопольная служба при анализе рекламы установила признаки нарушения закона о рекламе. В частности, в рекламе присутствовала информация "Сотни артистов", что создавало впечатление у потребителей об участии в шоу профессиональных артистов, вместо которых участвовали детские коллективы и волонтеры. На афише содержалось изображение герба правительства Челябинской области, и были указаны сведения "при поддержке Правительства Челябинской области".

"В связи с этим у потребителей рекламы создается ложное впечатление об одобрении деятельности рекламодателя органами государственной власти и местного самоуправления", - подчеркнули в УФАС.