В Курганской областной филармонии из-за коронавируса отменили все спектакли и концерты

Курганская областная филармония отменила все концерты и спектакли в связи с эпидемией коронавируса в мире.

Ограничение на проведение мероприятий действуют с 17 марта по 15 апреля, говорится на сайте филармонии.

"В целях профилактики коронавируса филармония переносит все эстрадные концерты и спектакли Большого зала. Новые даты проведения будут сообщены дополнительно. Администрация филармонии делает все возможное, чтобы заявленные в афише мероприятия состоялись. Всем желаем здоровья", - сообщает учреждение.

Также филармония отменила все концерты для юных зрителей.