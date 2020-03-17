В Екатеринбурге состоится митинг против обнуления президентских сроков

22 марта состоится митинг объединённой оппозиционной коалиции под лозунгом: "Нет обнулению!". Инициаторы акции – "Левый блок" и КПСС, они выступают за сменяемость власти и против её "узурпации". В поддержку акции выступили не только левые организации, но и правые.

Митинг состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация, в парке Чкалова 22 марта в 14.00. Как сообщил Накануне.RU активист Денис Шумихин, мероприятие согласовано, в заявке указано, что в нём примет участие 100 человек.