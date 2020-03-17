27 Сентября 2020
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Политика Москва
Сергей Катасонов, депутат Госдумы (2017) | Фото: absoluttv.ru

ЛДПР требует лишить Катасонова мандата за "грубое нарушением санитарно-эпидемиологических требований"

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова. Проект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Думы.

Причиной для отзыва мандата ЛДПР указала "грубое нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм".

Правовое управление Аппарата Госдумы рецензировало проект и указало, что фракция может отозвать мандат своего депутата только если он 30 дней не исполнял полномочия, а вот указанного в проекте основания для прекращения полномочий закон не предусматривает.

Весь пакет был направлен на рассмотрение председателю парламента или в совет Думы.

Катасонов, напомним, попал в немилость после того, как пренебрег карантинными мероприятиями, вернувшись из неблагополучной по коронавирусу Франции. Вместо самоизоляции, депутат отправился на заседание Думы и отстаивал свои поправки в бюджет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился принудительно отправить Катасонова, его помощников и всех контактировавших с ним депутатов на карантин (поэтому не исключено, что на следующей неделе в зале заседаний не будет многих парламентариев).

Осудил поведение Катасонова и его шеф Владимир Жириновский, лидер партии предложил лишить депутата мандата (раньше глава ЛДПР предлагал сажать и расстреливать за несоблюдение санитарных правил в условиях пандемии и за распространение фейковых новостей про вирус).

Сам Катасонов считает, что не мог заразить, например, президента Владимира Путина, поскольку сидит далеко от трибуны. "Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке", - сказал парламентарий.

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ЛДПР требует лишить Катасонова мандата за "грубое нарушением санитарно-эпидемиологических требований"

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Теги: сергей катасонов, мандат, лдпр, коронавирус



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