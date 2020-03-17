Госдума в первом чтении приняла законопроект против "ценового мародерства" в аптеках при ЧС

Госдума в первом чтении единогласно одобрила законопроект о введении предельно допустимых розничных цен на лекарства и медизделия, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" были подготовлены в рекордные сроки. На их принятии настаивало правительство (законопроект внесли депутаты от ЕР Володин, Неверов, Исаев и Морозов). В то же время аптечные ритейлеры выступили против, посчитав, что это ограничит конкуренцию и скажется на экономическом положении участников рынка. Ритейлеры также не в восторге от другого законопроекта, также связанного с начавшейся эпидемией коронавируса – о торговле лекарственными препаратами в интернете.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают на то, что сейчас госрегулирование предусмотрено только для лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

"Вместе с тем при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, или при необоснованном завышении цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, граждане Российской Федерации должны иметь доступные лекарственные препараты и медицинские изделия, эффективные для лечения конкретного вида заболевания", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, правом устанавливать цены в случаях ЧС будет обладать правительство, оно же утвердит список таких препаратов. Делать это можно будет в условиях ЧС, при возникновении эпидемии опасных заболеваний, "если в течение тридцати календарных дней подряд на территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на указанные лекарственные препараты и медицинские изделия составит тридцать и более процентов".

Предельно допустимые цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней.

"Ситуация сегодня не решена. Речь идет и о медицинских учреждениях, которые могут испытывать проблемы с получением медизделий и лекарств", - заметил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Морозов. Он рассказал, что ко второму чтению (а оно намечено на 18 марта) планируется достаточное количество поправок.

Морозов рассказал, что за "мародерствование на ценах" сейчас предусмотрен штраф. Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что штрафы эти смехотворны. Морозов согласился и предложил в дальнейшем совершенствовать Административный кодекс в этом направлении.

Олег Шеин ("Справедливая Россия") заметил, что в регионах власти не спешат объявлять режим ЧС, поэтому закон, по его мнению, не всегда будет применяться оперативно.

Сергей Иванов (ЛДПР) отметил, что за 30 дней можно допустить очень широкое распространение заболевания, и предложил исключить эту цифру.

"На более чем 700 препаратов цены регулируются, и они не могут быть пересмотрены чаще, чем раз в год. Но составляя этот список, мы не можем предусмотреть, какие лекарства потребуются в той или иной ситуации", - заявил один из соавторов проекта Андрей Исаев ("Единая Россия").

Куринный предложил в Госдуме тоже создать группу, которая бы занималась мониторингом параллельно с оперативным штабом и правительством. Он отметил, что статья со штрафом в КоАП за необоснованное повышение цен на лекарства, не касается медизделий, так что, например, ситуация по медицинским маскам не подпадает под статью. Он заметил, что в стране нужны тотальный скрининг тех, кто имеет симптомы ОРВИ, а также выразил сомнение в официальных цифрах по заболевшим – депутат полагает, что инфицированных гораздо больше.