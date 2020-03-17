В Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за поджогов домов на Уралмаше

В уральской столице возбудят уголовное дело после поджогов домов на Уралмаше. Как передает Накануне.RU, об этом на внеочередном заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности Екатеринбургской городской думы заявил депутат Игорь Володин.

Напомним, что инциденты на Уралмаше были официально признаны поджогами. При этом, как рассказал один из иcточников Накануне.RU, причиной пожаров могла стать игра подростков-пироманов.

По словам главы района, в котором сгорели дома, версий может быть множество. Этим занимаются правоохранители.

"Из них только три дома входят в зону застройки. Два остальных дома в зону застройки не входят. Я встретился с представителем "Атомстройкомплекса" и с руководителем "Правобережного". Обе компании убеждают, что они непричастны. Они предпримут все меры для того, чтобы по максимуму быстро расселить жителей пострадавших домов. Они идут навстречу. Нужно теперь договориться с жильцами каждого из домов. По поводу компенсации. Дома сейчас ремонтируются. Будет принято решение о расселении жильцов сгоревших домов за счет муниципалитета", - рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Напомним, ранее жители частного сектора Уралмаша провели несколько акций протеста против застройки территории многоэтажками. В мэрии Екатеринбурга называли протест людей против генплана надуманным. В марте начались пожары, сгорели пять домов.