На Украине обрушилась гривна, разворачивается валютная паника

Обрушение мировых фондовых рынков привело и к падению гривны. Украинская валюта, менее зависимая от цены на нефть, и дорожала менее резко, но к сегодняшнему дню ее падение уже превысило падение рубля. Ситуацию подогревает и карантин в стране, введенный для противодействия коронавирусу.

Еще в начале марта доллар можно было купить за 24 гривны. Сегодня в обменниках он стоит около 28, а на черном рынке - до 29 гривен. Доллар скупают все, в том числе банки, а население активно приобретают безналичную валюту, что еще сильнее способствует росту курса наличного доллара.

Банкир Артем Красовский считает, что экспортеры, которые не ограничены требованиями обязательной продажи валютной выручки, придерживают доллар в ожидании, что курс закрепится на еще более высоком уровне. И все зависит от Нацбанка.

Нацбанк же практически ежедневно продает сотни миллионов безналичных долларов, чтобы сдержать рост курса, но результата пока нет. А вот на продажу наличной валюты так и не идет, что только усиливает подозрения и валютную панику. Сам Нацбанк заявил о недостатке наличной валюты и сложностях с ее завозом в страну из-за карантина. И призвал покупать валюту онлайн. Общий объем проданной Нацбанком с прошлой недели валюты составил $1,2 млрд.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что валютная паника скоро пойдет на спад.

Интересно, что президент Владимир Зеленский и бывший премьер Алексей Гончарук ранее заявляли, что гривна слишком крепка и некоторая девальвация будет полезна.