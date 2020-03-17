27 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2018) | Фото: газпромнефть

В Салехарде отменили День оленевода

В Салехарде в связи с режимом повышенной готовности отменен большой национальный праздник День Оленевода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации столицы автономного округа.

Праздник должен был состояться 28 марта.

Однако поскольку на Ямале был введен режим повышенной готовности, в Салехарде отменяются все спортивные, зрелищные и иные мероприятия.

"Несмотря на то, что День оленевода - один из любимых праздников салехардцев со своей особой атмосферой и колоритом, мы не можем подвергать риску здоровье жителей и гостей нашего города" - прокомментировала ситуацию заместитель главы города Салехарда Ирина Максимова.

Также в рамках профилактики, проходят дезинфекция в общественном транспорте, школьники уходят на каникулы с 18 марта. Также салехардцам рекомендовано воздержаться от путешествий, школьникам не советуют покидать округ во время каникул.

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В Салехарде отменили День оленевода

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Теги: День Оленевода, коронавирус, праздник



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