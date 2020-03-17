Глава Мурманска на карантине из-за общения с коронавирусным ирландцем-шахматистом

Глава администрации Мурманска Евгений Никора угодил на двухнедельный карантин из-за того, что присутствовал на шахматном турнире, участник которого оказался болен коронавирусной инфекцией.

"Да, на самоизоляции во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Тест сдал, чувствую себя хорошо", - цитирует Никору телеканал ТВ-21.

Как ранее сообщало Накануне.RU, предварительный диагноз "коронавирусная инфекция COVID-19" 16 марта был поставлен гражданину Ирландии, прилетевшему в Мурманск на шахматный турнир. Мероприятие проходило в местном отеле "Меридиан" в минувшие выходные.

Специалисты взяли пробы у всех иностранных участников турнира, у гражданина Ирландии анализ оказался положительным. Он был госпитализирован прямо со стойки регистрации в аэропорту Мурманска и сейчас находится в изолированном боксе инфекционного отделения областной больницы.

В изоляцию также попадут все, кто контактировал со спортсменом, а в аэропорту проведут санитарную обработку. Работу отеля также временно приостановят.