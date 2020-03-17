Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли с апреля на октябрь

Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ), запланированный на 2-3 апреля, перенесен на октябрь 2020 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Форум пройдет 15-16 октября в Ханты-Мансийске. Такое решение принял оргкомитет в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса. Напомним, заявление, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия" руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал в своем Twitter неделю назад.

Основанием для переноса мероприятия стало постановление губернатора о дополнительных мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, в автономном округе были усилены меры безопасности. С 10 марта в регионе не проводят массовых мероприятий (20 человек и более), организаторами которых выступают органы государственной власти с участием иностранных граждан, приезжающих из зарубежных стран.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры для работников и отстранять от работы тех, у кого температура повышенная. Также работодатели обязаны по требованию Роспотребнадзора предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых обязанностей.