27 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2006) | Фото: Накануне.ru

Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли с апреля на октябрь

Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ), запланированный на 2-3 апреля, перенесен на октябрь 2020 г., сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Форум пройдет 15-16 октября в Ханты-Мансийске. Такое решение принял оргкомитет в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса. Напомним, заявление, что ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия" руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал в своем Twitter неделю назад.

Основанием для переноса мероприятия стало постановление губернатора о дополнительных мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, в автономном округе были усилены меры безопасности. С 10 марта в регионе не проводят массовых мероприятий (20 человек и более), организаторами которых выступают органы государственной власти с участием иностранных граждан, приезжающих из зарубежных стран.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры для работников и отстранять от работы тех, у кого температура повышенная. Также работодатели обязаны по требованию Роспотребнадзора предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

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Югорский промышленно-инвестиционный форум перенесли с апреля на октябрь

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Югорский промышленно-инвестиционный форум, ЮПИФ, коронавирус



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