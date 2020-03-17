Все россияне, приехавшие из Европы, будут проверяться на коронавирус и проходить 14-дневный карантин

Главный санитарный врач России Анна Попова распорядилась отправлять на 14-дневный карантин всех россиян, возвращающихся из стран Европы. Об этом говорится в подписанном ею постановлении "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019".

Документ предписывает главам регионов ограничить проведение массовых мероприятий. Ранее это сделали некоторые губернаторы – в основном в тех субъектах, где были выявлены случаи коронавируса, а также там, где есть большие города.

Региональные министерства и департаменты здравоохранения будут обязаны выявлять и направлять на больничный людей, которые находились в контакте с больными коронавирусом.

Исследование на коронавирус будет проводиться абсолютно всем, вернувшимся из стран Европы, а также тем, кто на протяжении последнего месяца находился за границей и сейчас имеет симптомы ОРВИ.