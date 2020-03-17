Депутаты заксобрания Прикамья выделят 5 миллиардов из бюджета на строительство аквапарка

Депутаты заксобрания Прикамья на очередном заседании распределят 12 млрд руб., которые поступили в бюджет и ранее не были учтены при формировании финансового документа. Например, почти половина этой суммы пойдёт на строительство в столице региона аквапарка, сообщили Накануне.RU в заксобрании.

По словам главы комитета парламента по бюджету Елены Зыряновой, перераспределяются "большие остатки с прошлого года".

"Довольно большая сумма – 12 млрд руб. В основном, траты направят на социальные нужды. Особое внимание привлечёт изменение уставного капитала АО "Олимпия". Больше 5 млрд руб. предлагается направить организации для проектирования и строительства аквапарка. Проект обсуждали с депутатами, много вопросов, ещё предстоит обсуждение", - сказала Зырянова.

Заседание заксобрания начнётся в 10.00 19 марта.

Напомним, ранее "Ъ" со ссылкой на свои источники в правительстве сообщил, что власти пытались найти инвесторов на возведение долгостроев, но безуспешно. "Вы же знаете, в каком кризисе находится наш стройкомплекс. Именно поэтому власти за бюджетные деньги строят аквапарк – бизнесу это не интересно", - сообщил собеседник агентства.