В челябинском поселке жители 60 домов уже почти сутки сидят без света

В поселке Шершни в Челябинске жители пяти многоквартирных и 60 частных домов уже почти сутки сидят без электричества.

Как следует из сводки ЕДДС, авария произошла вечером 16 марта. Сейчас специалисты все еще не устранили повреждения, которые произошли в трансформаторной подстанции.

"Социальные объекты под отключение не попали", - говорится в сообщении.

Многоквартирные дома получили свет в тот же вечер, а вот владельцы частных домов до сих пор сидят без электричества.