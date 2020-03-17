Коронавирусных Тома Хэнкса и его жену в Австралии выписали из больницы на домашний карантин

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон были выписаны из больницы в австралийском Квинсленде после того, как на прошлой неделе у них обнаружили коронавирус COVID-19.

По данным People, пара пробыла в изоляции в больнице пять дней, сейчас они проходят карантин в доме, который арендуют в Австралии на время съемок.

Пара находится в Австралии на съемках фильма о жизни Элвиса Пресли. "Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, были несильные боли в теле", - написал в твиттере оскароносный актер. "У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура. Из-за ситуации, которая сейчас сложилась в мире, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались положительными", - рассказал Хэнкс в соцсетях.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили также у актрисы Ольги Куриленко, актеров Идриса Эдльбы и Кристофера Хивью.