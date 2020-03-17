27 Сентября 2020
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Сергей Удальцов (2020) | Фото: Накануне.RU

Сергей Удальцов - о задержании: "Думаю, мне попытаются ужесточить административный надзор"

В Москве был задержан координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Оппозиционный политик находится под административным надзором и ему запрещено посещать массовые акции. Но на сей раз повод для задержания оказался совсем уж странным, поскольку Удальцов не принимал участия в мероприятии, а просто находился на улице неподалёку. О произошедшем он сам рассказал Накануне.RU:

"Возле Госдумы проходила встреча депутатов с избирателями по теме конституционной реформы, обнуления сроков Путина и вообще по социально-экономической политике. Я даже не участвовал в этом мероприятии, ни флагов не держал, ничего. Встреча с депутатами, в отличие от митинга, не имеет никаких чётких границ – там нет ни оцепления, ни ограждения и трактовать моё нахождение на улице в стороне от этого мероприятия как участие – это нарушение закона, неправильная трактовка", - считает Удальцов.

По словам политика, его задержали, когда он уже собирался заходить в метро. "Считаю, что это очередной элемент запугивания, давления. Накапливают материалы, чтобы потом можно было меня арестовать", - сказал он.

Пока никаких протоколов на Удальцова не составляли, но взяли объяснение и сказали, что передадут бумаги в инспекцию, которая контролирует административный надзор политика. "Я думаю, будут пытаться как-то ужесточить его формат. Но у нас масса свидетелей, включая депутатов Госдумы, есть видеозапись. Будем биться", - подчеркнул он.

Координатор "Левого фронта" считает, что давление на активистов усиливается на фоне подготовки к голосованию по поправкам в Основной закон.

"В преддверии голосования по Конституции наблюдается нездоровая обстановка, несколько дней на Лубянке были аресты. В целом в таких ситуациях начинают больше давить, как всегда, ну и на "Левый фронт". Но с юридической точки зрения это блеф, это нарушение, будем оспаривать где только можно. Пока удалось освободиться, по крайней мере, никаких повесток не вручали. Думаю, они не оставят это просто так, но я готов к любому развитию событий", - добавил Сергей Удальцов.

Напомним, ранее суд установил Удальцову административный надзор на три года - после отбывания 4,5 лет в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г. Административный надзор предполагает запрет посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запрет покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также обязательство отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.

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Сергей Удальцов - о задержании: "Думаю, мне попытаются ужесточить административный надзор"

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Теги: Удальцов, Левый фронт, оппозиция, задержание



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Ранее 17.03.2020 11:13 Мск В Москве задержан Сергей Удальцов

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