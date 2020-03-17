27 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Яков Сидоров (2018) | Фото:Накануне.RU

Депутат гордумы Кургана предложил необычный способ борьбы с коронавирусом

Депутат Курганской городской думы от КПРФ и директор МУП "Бытовые услуги" Яков Сидоров неординарным способом предложил бороться с коронавирусом.

Парламентарий опубликовал на своей стене в соцсети "Вконтакте" видеообращение, в котором призвал граждан... ходить в баню.

МУП, возглавляемый Сидоровым, как раз отвечает за работу городских общественных бань.

Депутат отметил, что коронавирус боятся во всем мире, однако у курганцев есть выход из этой ситуации.

"Мы живем в Зауралье, где есть хорошая русская баня с русским паром, которая победит любой коронавирус", - отметил Яков Сидоров.

Напомним, в Курганской области введен режим повышенной готовности в связи со вспышкой коронавируса в мире. 22 человека в регионе сейчас находятся на самоизоляции - они прибыли из других стран. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Зауралье нет.

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Депутат гордумы Кургана предложил необычный способ борьбы с коронавирусом

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Теги: Яков Сидоров, баня, коронавирус, депутат, Курган



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