Депутат гордумы Кургана предложил необычный способ борьбы с коронавирусом

Депутат Курганской городской думы от КПРФ и директор МУП "Бытовые услуги" Яков Сидоров неординарным способом предложил бороться с коронавирусом.

Парламентарий опубликовал на своей стене в соцсети "Вконтакте" видеообращение, в котором призвал граждан... ходить в баню.

МУП, возглавляемый Сидоровым, как раз отвечает за работу городских общественных бань.

Депутат отметил, что коронавирус боятся во всем мире, однако у курганцев есть выход из этой ситуации.

"Мы живем в Зауралье, где есть хорошая русская баня с русским паром, которая победит любой коронавирус", - отметил Яков Сидоров.

Напомним, в Курганской области введен режим повышенной готовности в связи со вспышкой коронавируса в мире. 22 человека в регионе сейчас находятся на самоизоляции - они прибыли из других стран. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Зауралье нет.