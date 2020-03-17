В Екатеринбурге умерла женщина, которую нашли раненой на детской площадке

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Кровь (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге умерла женщина, которую нашли раненой на детской площадке

В Екатеринбурге умерла женщина, пострадавшая в результате поножовщины в микрорайоне Светлый.

Напомним, все случилось днем 12 марта. Мужчина в ходе ссоры порезал ножом свою знакомую. Пытаясь спастись, женщина выбежала на детскую площадку во дворе.

Вооруженного агрессора скрутили сожитель пострадавшей и случайный прохожий. Раненую доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нож, кровь(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня жертва нападения скончалась. В связи с этим будет решаться вопрос о переквалификации действий мужчины, который содержится под стражей, по более тяжкому составу преступления.

Теперь речь пойдет об убийстве. В таком случае, ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства инцидента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге умерла женщина, которую нашли раненой на детской площадке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: площадка, нож, дело, убийство, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.09.2020 10:55 Мск Жителя Екатеринбурга, устроившего поножовщину в Светлом, поместили в психбольницу
Ранее 16.07.2020 10:37 Мск Жителя Екатеринбурга, устроившего поножовщину в микрорайоне Светлый, будут принудительно лечить

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2020 11:47 Мск Резни на детской площадке не было: стали известны подробности кровавой драмы в Екатеринбурге
Ранее 12.03.2020 13:25 Мск В Екатеринбурге на детской площадке вспыхнул конфликт с поножовщиной

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети