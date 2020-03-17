В Екатеринбурге умерла женщина, которую нашли раненой на детской площадке

В Екатеринбурге умерла женщина, пострадавшая в результате поножовщины в микрорайоне Светлый.

Напомним, все случилось днем 12 марта. Мужчина в ходе ссоры порезал ножом свою знакомую. Пытаясь спастись, женщина выбежала на детскую площадку во дворе.

Вооруженного агрессора скрутили сожитель пострадавшей и случайный прохожий. Раненую доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня жертва нападения скончалась. В связи с этим будет решаться вопрос о переквалификации действий мужчины, который содержится под стражей, по более тяжкому составу преступления.

Теперь речь пойдет об убийстве. В таком случае, ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства инцидента.