В Екатеринбурге умерла женщина, которую нашли раненой на детской площадке
В Екатеринбурге умерла женщина, пострадавшая в результате поножовщины в микрорайоне Светлый.
Напомним, все случилось днем 12 марта. Мужчина в ходе ссоры порезал ножом свою знакомую. Пытаясь спастись, женщина выбежала на детскую площадку во дворе.
Вооруженного агрессора скрутили сожитель пострадавшей и случайный прохожий. Раненую доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня жертва нападения скончалась. В связи с этим будет решаться вопрос о переквалификации действий мужчины, который содержится под стражей, по более тяжкому составу преступления.
Теперь речь пойдет об убийстве. В таком случае, ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства инцидента.