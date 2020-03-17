РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановят сезон до 10 апреля – источник

Тинькофф Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и Единая лига ВТБ приостановят все матчи до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса, это данные источника ТАСС. Официально футбольная, хоккейная и баскетбольная организация пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее организаторы турниров были вынуждены отложить ближайшие матчи, власти многих городов, где проводятся игры, запретили мероприятия с большим количеством участников, проводить соревнования приходится без зрителей.

Многие эксперты и спортивные деятели призывали остановить текущие спортивные сезоны. Например, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что нет смысла проводить матчи без зрителей. "Конечно, очень жаль останавливать чемпионат, но я еще раз хочу сказать, что здоровье человека - самое главное. Нужно приостановить [сезон РПЛ], потому что ограничение количества зрителей - это психологически не очень хорошо и для болельщиков, и для игроков", - сказал Газзаев в интервью ТАСС.

Некоторые национальные футбольные лиги, а также турниры в других видах спорта сейчас останавливаются. Так, был приостановлен сезон в испанской премьер-лиге, в английской и вовсе некоторые команды ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса среди игроков и тренеров.