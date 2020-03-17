Врио главы Еврейской автономной области застрял в лифте больницы, открытой после ремонта

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн попал в неприятную ситуацию: он застрял в лифте детской больницы, которую приехал инспектировать после завершения ремонта.

Гольдштейн отправился вместе с главврачом заведения осмотреть подвал больницы и застрял в лифте. РИА Новости сообщает. Что на реконструкцию медицинского учреждения в столице области – Биробиджане – было потрачено более 211 млн руб. Сообщается также, что в лифте не работает кнопка вызова: чтобы подняться на нем, приходится звонить вахтеру, который уже спускает лифт на первый этаж.