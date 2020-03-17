Петиция о переименовании улицы Терешковой на Урале набрала почти 10 тысяч подписей

Число подписавших петицию о переименовании улицы в уральском городе Артемовский, названной в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, приближается к 10 тысячам.

Напомним, петиция была создана на прошлой неделе после того, как депутат Госдумы Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Одновременно с этим в городе стартовал сбор подписей за переименование улицы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на данный момент петицию в Сети подписали более 8 тысяч человек. Следующая заявленная авторами цель – набрать 10 тысяч подписей. Скорее всего, данный показатель будет достигнут уже на этой неделе.

В комментариях к петиции подписавшие ее называют Валентину Терешкову "продажным политиком". Другие призывают депутата снять звезду Героя СССР после ее предложений.

"Я подписываюсь под этой петицией, потому что считаю, что Терешкова – это позор России! Голосовать за антинародные законы, вносить антинародные предложения – это позор! Вы, госпожа Терешкова, давно забыли, как выглядит и живет этот самый народ, просьбами которого вы нагло прикрываетесь", - написала Инна Галимова.

Напомним, на этой неделе власти Артемовского заявили, что с предложением переименовать улицу Терешковой ни в администрацию городского округа, ни в думу пока никто не обращался. Чиновники отметили, что пытались связаться с авторами инициативы, но не сумели их найти.