481 житель Прикамья находится на "коронавирусном" карантине под наблюдением врачей

В Прикамье 481 человек остаются под "коронавирусным" наблюдением. Информацию об этом разместила у себя в Instagram министр здравоохранения края Оксана Мелехова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин отметил, что оба пациента, у которых подтвердился коронавирус, находятся в боксированных палатах краевой клинической больницы.

"Состояние удовлетворительное. У молодого человека жалоб почти нет, у второй пациентки есть небольшие жалобы на кашель, першение в горле. Вчера проведены все исследования, рентгенография показала, что изменений в лёгких у пациентов нет. Все контактировавшие со второй пациенткой – в частности, её муж – найдены и изолированы", - сказал Камкин.

Всего под медицинским наблюдением в Пермском крае находится 481 человек. 17 их них – в стационарах инфекционных отделений, остальные – дома.