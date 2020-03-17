Utair посоветовала клиентам не покупать билеты на сайтах агрегаторов – так их сложнее будет вернуть

Авиакомпания Utair порекомендовала своим клиентам покупать билеты на официальном сайте перевозчика или в его мобильном приложении.

"Это значительно ускоряет обмен и возврат билетов в случае отмены или переноса рейса из-за коронавируса. Utair усилил штат и часы работы службы поддержки, чтобы оперативно помогать пассажирам, которые купили билеты на сайте и в приложении", - говорится в сообщении перевозчика.

Компания отмечает, что при покупке билета на стороннем сайте пассажир будет сам обязаться с поддержкой билетных агрегаторов – это может увеличить время возврата средств.

Стоит отметить, что в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим кризисом авиаперевозок многие пассажиры стали жаловаться на работу call-центров и сервисов поддержки авиакомпаний – они не справляются с наплывом обращений, а сайты, не рассчитанные на огромный наплыв посетителей, часто "виснут".