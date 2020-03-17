Глава Мосизбиркома уходит в отставку по состоянию здоровья

Председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов уходит в отставку по состоянию здоровья. Нового главу столичного избиркома Центральная избирательная комиссия назовет 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Горбунова.

Горбунову 66 лет, так что он вышел на пенсию. Информации о состоянии его здоровья нет, он только сообщил, что находится в больнице. Должность нового главы Мосизбиркома была предложена им.

В конце прошлого года глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова говорила, что Горбунов болеет и находится на лечении. Судя по всему, он болел и в сентябре 2019 года, когда подводили итоги выборов в Мосгордуму. Эти выборы стали одними из самых скандальных за последнее время, в результате митингов оппозиции было начато много уголовных дел в отношении участников протестных акций.