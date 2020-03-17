27 Сентября 2020
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Константин Бабкин (2020) | Фото: Накануне.RU

МЭФ возобновил работу. Сергей Глазьев назвал площадку важной альтернативой проводимому курсу

Московский экономический форум после перерыва возобновляет свою работу в новом формате - седьмой форум пройдет осенью текущего года. Это подтвердил сопредседатель МЭФ, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на специальной сессии МЭФ на тему "Новый курс. Время действовать. Деньги в Россию!", которая стартовала сегодня, 17 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

С этого года форум ставит своей задачей формирование на единой платформе проекта "Новый курс" широкой общественной коалиции, выступающей за разумную экономическую политику.

"Предлагаем организовать работу МЭФ на новом уровне - придать ему более четкую идеологическую линию. Предлагаем построить работу так, чтобы форум проходил не только в Москве, но и вызывал отклик в регионах нашей страны", - заявил Константин Бабкин.

По его словам, на фоне обвала нефтяных рынков и курса рубля, событий во внутриполитической жизни переосмысливаются многие подходы, и слово единомышленников МЭФ "может быть наиболее весомым и востребованным".

Возобновление работы МЭФ приветствовал экономист Сергей Глазьев.

"Очень рад, что Московский экономический форум возобновляет деятельность. Это важная альтернатива той странной политике, которая ведется последние годы. Искренне благодарю Константина Анатольевича, что взял на себя миссию организовать мыслящую часть сообщества с целью как-то повлиять на нашу экономическую политику", - оценил идею перезапуска форума экс-советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев.

Константин Бабкин(2020)|Фото: Накануне.RU

Специальная сессия МЭФ проходит на фоне ужесточения введенных в Москве мер из-за коронавируса - организаторы изменили формат дискуссии и сократили количество участников в связи с распоряжением о запрете с 17 марта на проведение мероприятий с участием свыше 50 человек.

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МЭФ возобновил работу. Сергей Глазьев назвал площадку важной альтернативой проводимому курсу

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Теги: Московский экономический форум, Новый курс, Сергей Глазьев



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