"Ждем вас в гости". Жители поселка КГСХА, где по полгода нет горячей воды, пишут Путину и Шумкову

Пожилая женщина Мария Васильевна Таушканова - жительница дома №2 в поселке КГСХА в Кетовском районе - рассказала Накануне.RU о непростой коммунальной ситуации, которая сложилась в населенном пункте. На протяжении 10 лет у людей в многоквартирных домах по полгода нет горячей воды.

Как рассказала Накануне.RU Мария Васильевна, дом, в котором она живет - на 70 квартир, был сдан в 1971 году. С того времени и до 2012 года жилое здание находилось в ведении Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева, второго по значимости вуза в Курганской области. Однако в 2012 году дом был отчужден - академия перестала отвечать за его содержание, и люди решили организовать ТСЖ.

Последний раз люди видели в своих кранах горячую воду в 2009 году - с тех пор, рассказывает пенсионерка, с 1 мая и до конца сентября каждый год в квартирах ее нет.

"Пришел на пост ректора Павел Подгорбунских, повесил замок на котельную, с 1 мая и до конца сентября у нас нет горячей воды. И так вот мы уже 10 лет боремся, мы и Путину писали, но до него информация не доходила - нам никаких ответов не было от него и его администрации", - рассказала женщина.

Мария Таушканова всю жизнь проработала в академии в должности старшего инженера по технадзору в отделе капитального строительства вуза. Она недоумевает, почему новая котельная с газовыми котлами, которая может обеспечивать жителей поселка горячей водой, не запускается.

"Нам говорят, что нужно в подвале дома поставить котел для нагрева горячей воды. У них есть ум или нет? Тут котельная своя, газ подведен. Сейчас вон на каждом углу говорят, что все районы в регионах нужно обеспечить газом. А у нас с 2009 года есть газ, а толку от этого нет - как сидели с 2009 года без горячей воды, так и сидим. После этого руководство КГСХА хочет, чтобы к ним в вуз шли студенты, а они не идут, потому что никто в таких антисанитарных условиях не хочет жить и учиться. В 2008 году, когда в котельной меняли угольные котлы и переводили на газ, там все было поменяно", - отметила Мария Васильевна.

Она высказала мнение, что экс-ректору вуза Павлу Подгорбунских было невыгодно содержать котельную. В 2016 году после громкого скандала Подгорбунских оставил пост ректора, ему на смену пришел бывший начальник Пограничного института ФСБ Владимир Левитский. Мария Таушканова рассказывает, что Левитский и "компания" сделали себе такие оклады, о которых узнал даже президент России.

"Они тратили деньги, которые выделялись, непонятно на что. Когда ректором КГСХА стал Владимир Левитский, он сделал себе оклад 500 тыс. руб. в месяц, проректоры получали по 400 тыс. руб. в месяц. Бухгалтер получала 360 тыс. руб. в месяц. Когда президенту России задали вопрос по этому поводу, он ответил, что не может быть таких зарплат", - рассказала Мария Васильевна.

В начале февраля этого года бывшему старшему бухгалтеру-кассиру КГСХА дали два года в колонии общего режима за присвоение денег вуза. Женщина на протяжении почти двух лет вносила в бухгалтерскую отчетность несоответствующие действительности операции с наличными деньгами. Всего кассирша похитила почти 3 млн руб. Суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего, взыскав с осужденной более 2,5 млн руб., а 400 тыс. руб. женщина отдала сама. Этот факт подтверждает, что недобросовестные работники академии в непростой финансовой ситуации вуза еще и находили личную выгоду для себя, переводя себе в карман казенные рубли.

Раньше в поселке КГСХА была баня, но ее разобрали, и жителям домов, где в основном живут пенсионеры и семьи с детьми, приходится ездить в Курган в баню на улицу Коли Мяготина - за 30 км от дома на пригородных автобусах и "маршрутках".

Еще одна проблема жителей дома №2 - это отсутствие дороги вдоль дома. Вместо ровного асфальта там растеклись несколько глубоких луж, по которым не то, что не пройти пешком - на машине не проехать. Жители дома во главе с Марией Таушкановой готовы встретиться с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, чтобы рассказать ему о проблеме, и попросить решить вопрос с отсутствием горячей воды и ремонтом придомовой территории.

"Мы ждем в гости к нам губернатора Шумкова. Почему в Кургане все делают, а в таких поселках как наш, ничего? Нам разве многое нужно? Нет. Мы просто хотим жить как люди - с нормальными ровными дорогами, с горячей водой летом, с освещением двора. У нас что, какие то требования завышенные? Мне кажется, что нет. Пусть приедет, посмотрит как мы живем и в каких условиях. Мне кажется, что Вадим Михайлович - добросовестный человек и просто не знает о нашей беде. Если узнает, то он обязательно приедет и поможет нам", - поделилась своим мнением с Накануне.RU еще одна местная жительница Марина.

Очень важно отметить, что в феврале этого года в Курган с рабочим визитом приезжал глава российского правительства Михаил Мишустин. Он пообещал, что проблемы задолженности КГСХА, перед поставщиками газа в том числе, будут решены до конца июня этого года. К Мишустину обратился депутат Курганской областной думы Марат Исламов - парламентарий рассказал, что в академии уже начали сокращать расходы и увеличивать доходы.

"Снизили кредиторскую задолженность на 257,6 млн руб., в том числе, на 10,8 млн руб. - за счет собственных источников вуза. Из внебюджетных источников удалось привлечь 2 млн руб.", - отметил Исламов.

Депутат отметил, что по состоянию на февраль 2020 года кредиторская задолженность вуза составляет 119,7 млн руб., которая к концу июня может увеличиться до 145 млн руб.

Спасти академию от долгов обещал в июне прошлого года и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Глава региона Вадим Шумков, тогда еще в статусе врио, вместе с Патрушевым отправился в КГСХА. Они посмотрели учебную базу и пообщались со студентами. По словам министра, Минсельхоз уделяет колоссальное внимание развитию аграрной науки.

"Мы будем оказывать максимально возможную поддержку Курганской сельскохозяйственной академии. Надеюсь, что этот вуз станет alma mater еще для многих высококлассных специалистов и ученых, которые внесут вклад в развитие агропромышленного комплекса России", - отметил Патрушев.

Спустя месяц на счет Курганской сельхозакадемии пришли средства - всего 219 млн руб. Эти деньги в качестве субсидии были выделены Министерством сельского хозяйства РФ. Однако куда пошли эти средства - пока неизвестно. Если бы ими заплатили долги за газ, то местные жители, вероятно, имели бы в своих квартирах горячую воду круглый год.

Пока официального ответа по ситуации с отключением котельной от руководства КГСХА Накануне.RU получить не удалось, им направлен официальный запрос. Также запрос направлен в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.