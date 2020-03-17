27 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Мария Таушканова (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ждем вас в гости". Жители поселка КГСХА, где по полгода нет горячей воды, пишут Путину и Шумкову

Пожилая женщина Мария Васильевна Таушканова - жительница дома №2 в поселке КГСХА в Кетовском районе - рассказала Накануне.RU о непростой коммунальной ситуации, которая сложилась в населенном пункте. На протяжении 10 лет у людей в многоквартирных домах по полгода нет горячей воды.

Как рассказала Накануне.RU Мария Васильевна, дом, в котором она живет - на 70 квартир, был сдан в 1971 году. С того времени и до 2012 года жилое здание находилось в ведении Курганской сельскохозяйственной академии имени Мальцева, второго по значимости вуза в Курганской области. Однако в 2012 году дом был отчужден - академия перестала отвечать за его содержание, и люди решили организовать ТСЖ.

Последний раз люди видели в своих кранах горячую воду в 2009 году - с тех пор, рассказывает пенсионерка, с 1 мая и до конца сентября каждый год в квартирах ее нет.

"Пришел на пост ректора Павел Подгорбунских, повесил замок на котельную, с 1 мая и до конца сентября у нас нет горячей воды. И так вот мы уже 10 лет боремся, мы и Путину писали, но до него информация не доходила - нам никаких ответов не было от него и его администрации", - рассказала женщина.

Мария Таушканова(2020)|Фото: Накануне.RU

Мария Таушканова всю жизнь проработала в академии в должности старшего инженера по технадзору в отделе капитального строительства вуза. Она недоумевает, почему новая котельная с газовыми котлами, которая может обеспечивать жителей поселка горячей водой, не запускается.

"Нам говорят, что нужно в подвале дома поставить котел для нагрева горячей воды. У них есть ум или нет? Тут котельная своя, газ подведен. Сейчас вон на каждом углу говорят, что все районы в регионах нужно обеспечить газом. А у нас с 2009 года есть газ, а толку от этого нет - как сидели с 2009 года без горячей воды, так и сидим. После этого руководство КГСХА хочет, чтобы к ним в вуз шли студенты, а они не идут, потому что никто в таких антисанитарных условиях не хочет жить и учиться. В 2008 году, когда в котельной меняли угольные котлы и переводили на газ, там все было поменяно", - отметила Мария Васильевна.

Она высказала мнение, что экс-ректору вуза Павлу Подгорбунских было невыгодно содержать котельную. В 2016 году после громкого скандала Подгорбунских оставил пост ректора, ему на смену пришел бывший начальник Пограничного института ФСБ Владимир Левитский. Мария Таушканова рассказывает, что Левитский и "компания" сделали себе такие оклады, о которых узнал даже президент России.

дом, КГСХА(2020)|Фото: Накануне.RU

"Они тратили деньги, которые выделялись, непонятно на что. Когда ректором КГСХА стал Владимир Левитский, он сделал себе оклад 500 тыс. руб. в месяц, проректоры получали по 400 тыс. руб. в месяц. Бухгалтер получала 360 тыс. руб. в месяц. Когда президенту России задали вопрос по этому поводу, он ответил, что не может быть таких зарплат", - рассказала Мария Васильевна.

В начале февраля этого года бывшему старшему бухгалтеру-кассиру КГСХА дали два года в колонии общего режима за присвоение денег вуза. Женщина на протяжении почти двух лет вносила в бухгалтерскую отчетность несоответствующие действительности операции с наличными деньгами. Всего кассирша похитила почти 3 млн руб. Суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего, взыскав с осужденной более 2,5 млн руб., а 400 тыс. руб. женщина отдала сама. Этот факт подтверждает, что недобросовестные работники академии в непростой финансовой ситуации вуза еще и находили личную выгоду для себя, переводя себе в карман казенные рубли.

КГСХА(2019)|Фото:Накануне.RU

Раньше в поселке КГСХА была баня, но ее разобрали, и жителям домов, где в основном живут пенсионеры и семьи с детьми, приходится ездить в Курган в баню на улицу Коли Мяготина - за 30 км от дома на пригородных автобусах и "маршрутках".

Еще одна проблема жителей дома №2 - это отсутствие дороги вдоль дома. Вместо ровного асфальта там растеклись несколько глубоких луж, по которым не то, что не пройти пешком - на машине не проехать. Жители дома во главе с Марией Таушкановой готовы встретиться с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, чтобы рассказать ему о проблеме, и попросить решить вопрос с отсутствием горячей воды и ремонтом придомовой территории.

дом, дорога, КГСХА(2020)|Фото: Накануне.RU

"Мы ждем в гости к нам губернатора Шумкова. Почему в Кургане все делают, а в таких поселках как наш, ничего? Нам разве многое нужно? Нет. Мы просто хотим жить как люди - с нормальными ровными дорогами, с горячей водой летом, с освещением двора. У нас что, какие то требования завышенные? Мне кажется, что нет. Пусть приедет, посмотрит как мы живем и в каких условиях. Мне кажется, что Вадим Михайлович - добросовестный человек и просто не знает о нашей беде. Если узнает, то он обязательно приедет и поможет нам", - поделилась своим мнением с Накануне.RU еще одна местная жительница Марина.

дом, дорога, КГСХА(2020)|Фото: Накануне.RU

Очень важно отметить, что в феврале этого года в Курган с рабочим визитом приезжал глава российского правительства Михаил Мишустин. Он пообещал, что проблемы задолженности КГСХА, перед поставщиками газа в том числе, будут решены до конца июня этого года. К Мишустину обратился депутат Курганской областной думы Марат Исламов - парламентарий рассказал, что в академии уже начали сокращать расходы и увеличивать доходы.

"Снизили кредиторскую задолженность на 257,6 млн руб., в том числе, на 10,8 млн руб. - за счет собственных источников вуза. Из внебюджетных источников удалось привлечь 2 млн руб.", - отметил Исламов.

Депутат отметил, что по состоянию на февраль 2020 года кредиторская задолженность вуза составляет 119,7 млн руб., которая к концу июня может увеличиться до 145 млн руб.

Спасти академию от долгов обещал в июне прошлого года и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Глава региона Вадим Шумков, тогда еще в статусе врио, вместе с Патрушевым отправился в КГСХА. Они посмотрели учебную базу и пообщались со студентами. По словам министра, Минсельхоз уделяет колоссальное внимание развитию аграрной науки.

КГСХА(2019)|Фото:Накануне.RU

"Мы будем оказывать максимально возможную поддержку Курганской сельскохозяйственной академии. Надеюсь, что этот вуз станет alma mater еще для многих высококлассных специалистов и ученых, которые внесут вклад в развитие агропромышленного комплекса России", - отметил Патрушев.

Спустя месяц на счет Курганской сельхозакадемии пришли средства - всего 219 млн руб. Эти деньги в качестве субсидии были выделены Министерством сельского хозяйства РФ. Однако куда пошли эти средства - пока неизвестно. Если бы ими заплатили долги за газ, то местные жители, вероятно, имели бы в своих квартирах горячую воду круглый год.

Пока официального ответа по ситуации с отключением котельной от руководства КГСХА Накануне.RU получить не удалось, им направлен официальный запрос. Также запрос направлен в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

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"Ждем вас в гости". Жители поселка КГСХА, где по полгода нет горячей воды, пишут Путину и Шумкову

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Теги: КГСХА, Мария Таушканова, Курган, поселок, Вадим Шумков, горячая вода, газ, дорога, дом, ТСЖ, долги



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