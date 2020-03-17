27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Кернес, выборы (2015) | Фото: kharkov.dozor.ua

Зеленский пригрозил посадить мэра Харькова, если тот не закроет метрополитен

Президент Украины Владимир Зеленский в телеэфире пригрозил мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью, если он не закроет в городе метрополитен из-за коронавируса.
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Сегодня Рада приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.

"Его лично ждет уголовная ответственность", - сказал Зеленский.

Вчера Зеленский призвал закрыть все метрополитены и прекратить пассажирское сообщение между городами, что и было поддержано правительством.

Кернес уже послушался и решил закрыть метро вечером 17 марта. Хотя ранее отказывался это делать, так как метро пользуются все категории льготников, а в городе нет ни одного случая заболевания.

В самом Харькове карантин был введен с 14 марта. Кернес заявлял, что Киев не оставил другого выбора и не думает об интересах харьковчан, а просто спустил принятое решение.

Всего на Украине официально подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом.

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Зеленский пригрозил посадить мэра Харькова, если тот не закроет метрополитен

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Теги: украина, коронавирус, карантин, Харьков



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