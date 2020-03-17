Кубковый матч "Шинника" и "Урала" опять не состоится. Причины две

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" снова перенесен.

Встреча должна была состояться завтра, 18 марта, на стадионе в подмосковных "Химках". Однако ее было решено отложить из-за угрозы распространения в РФ китайского коронавируса и в связи запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий.

Новая дата противостояния определится позже. В ФК "Урал" Накануне.RU подтвердили, что их матч с "Шинником" опять перенесен.

Напомним, эта игра должна была состояться еще 4 марта, но за несколько часов до начала была отменена на из-за плохого качества поля на стадионе в Ярославле.