27 Сентября 2020
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Урал - Рубин, Кубок России (2017) | Фото: Накануне.RU

Кубковый матч "Шинника" и "Урала" опять не состоится. Причины две

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" снова перенесен.
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Встреча должна была состояться завтра, 18 марта, на стадионе в подмосковных "Химках". Однако ее было решено отложить из-за угрозы распространения в РФ китайского коронавируса и в связи запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий.

Новая дата противостояния определится позже. В ФК "Урал" Накануне.RU подтвердили, что их матч с "Шинником" опять перенесен.

Напомним, эта игра должна была состояться еще 4 марта, но за несколько часов до начала была отменена на из-за плохого качества поля на стадионе в Ярославле.

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Кубковый матч "Шинника" и "Урала" опять не состоится. Причины две

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Теги: Урал, Шинник, матч, Кубок России, перенос



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