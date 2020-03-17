Госдума и СФ предложили запретить курить кальяны в кафе из-за коронавируса

Депутаты и сенаторы предложили оперштабу по предупреждению коронавируса запретить курение кальянов в российских кафе и ресторанах.

Зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский так обосновал решение парламентариев: "Кальян — это ингалятор, в больнице ингалятор подлежит стерилизации после каждого употребления. Какой кальян проходит стерилизацию, подумайте? Совершенно естественно, что его нужно запрещать".

Он отметил, что сейчас поправки в антитабачный закон находятся на рассмотрении парламента, но оперативно внести в них пункт о кальянах и принять документ едва ли получится, передает "Парламентская газета".

"Как бы мы ни хотели, закон не может быть принят быстро, пока он пройдёт все стадии, можно упустить время", — сказал Рязанский.