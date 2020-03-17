В Заводоуковске невменяемая няня отправлена на лечение за убийство ребёнка

23-летняя няня из Заводоуковска Виктория Айметдинова решением суда отправлена на принудительное лечение за убийство подопечного, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

Согласно постановлению суда Айметдинова признана невменяемой и направлена в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Напомним, в сентябре прошлого года девушка в качестве няни приглядывала за пятимесячным ребенком. Около полудня она собрала мальчика на прогулку и ушла в лес, где и убила несовершеннолетнего. Девушке поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. По результатам экспертизы, подсудимая представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.