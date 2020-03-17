Правительство Вологодской области держит на контроле реализацию регионального проекта "Чистая вода"

Правительство Вологодской области контролирует ход реализации регионального проекта «Чистая вода», который входит в нацпроект «Экология», Как передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель губернатора Антон Стрижов отчитался о результатах, достигнутых в 2019 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, показатели были выполнены в полном объеме. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения теперь составляет 51,6 %, а доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 62,6 %.

Губернатор региона потребовал продолжить и активизировать работу по воплощению всех мероприятий, цель которых - обеспечение вологжан чистой и качественной питьевой водой.

«Сегодня активно реализуются программы по модернизации систем очистки питьевой воды. И нам необходимо увеличить долю населения, потребляющего чистую питьевую воду, в соответствии с целями, обозначенными в национальном проекте», - отметил губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщил заместитель главы региона Антон Стрижов, в 2020 году в Вологодской области запланированы строительство и реконструкция четырех объектов питьевого водоснабжения в Шекснинском районе (деревня Нифантово), двух в Сокольском, и одного в Чагодощенском районе. Предполагается , что общий объем финансирования составит 327 млн. рублей, при этом, 301 млн рублей из них должны поступить из федерального бюджета.