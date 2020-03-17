Убытки российских авиакомпаний от коронавируса могут составить 360 миллиардов рублей

Потери российских авиакомпаний из-за закрытия международных рейсов могут только за ближайшие полгода составить до 360 млрд руб. от прямой выручки. Это подсчеты консалтинговой компании Bain & Company, на которые ссылается РБК.

Аналитики отмечают, что иностранные рейсы являются источником прибыли для большинства авиакомпаний, тогда как внутренние перевозки часто убыточны. Теперь эту убыточность не будет за счет чего компенсировать.

Сами перевозчики отмечают, что ситуация исключительная – раньше страны никогда не закрывали полностью авиасообщение друг с другом. Компании уже разрабатывают планы действий на случаи, если международные направления окажутся закрытыми и останется только внутренний рынок (да и на нем спрос значительно упадет).

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство РФ и ЦБР 17 марта опубликовали список мер поддержки экономики, среди которых значительные преференции и стимулы для транспортной отрасли. В частности, рассматривается возможность отсрочки налоговых платежей, а также предоставление возможности кредитоваться на улучшенных условиях.