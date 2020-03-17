27 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
(2020) | Фото: twitter.com/s_udaltsov

В Москве задержан Сергей Удальцов

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан около Госдумы в Москве, где проходит встреча граждан с депутатами от КПРФ для обсуждения поправок в Конституцию. Во встрече принимают участие несколько сотен москвичей и значительное количество сотрудников полиции.

По информации из Twitter-аккаунта Удальцова, он побеседовал с участниками мероприятия, после чего двинулся к метро, где был задержан.

"Задержали его якобы за участие в массовом мероприятии, в котором он на самом деле не участвовал, общаясь с журналистами на отдалении. Удальцова доставили в Тверское ОВД", - сообщается на странице активиста в Twitter.

Кроме Удальцова, задержаны еще двое - мужчина и женщина, которая держала в руках плакат "Нет узурпации власти!".

Напомним, ранее суд установил Удальцову административный надзор на три года - после отбывания 4,5 лет в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г. Административный надзор предполагает запрет посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запрет покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также обязательство отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.

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В Москве задержан Сергей Удальцов

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Теги: сергей удальцов, задержание



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Развитие сюжета:

Ранее 17.03.2020 13:20 Мск Сергей Удальцов - о задержании: "Думаю, мне попытаются ужесточить административный надзор"

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