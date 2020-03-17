В Москве задержан Сергей Удальцов

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан около Госдумы в Москве, где проходит встреча граждан с депутатами от КПРФ для обсуждения поправок в Конституцию. Во встрече принимают участие несколько сотен москвичей и значительное количество сотрудников полиции.

По информации из Twitter-аккаунта Удальцова, он побеседовал с участниками мероприятия, после чего двинулся к метро, где был задержан.

"Задержали его якобы за участие в массовом мероприятии, в котором он на самом деле не участвовал, общаясь с журналистами на отдалении. Удальцова доставили в Тверское ОВД", - сообщается на странице активиста в Twitter.

Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов перед началом встречи заявил, что в условиях распространения коронавируса для обеспечения безопасности граждан необходимо перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на сентябрь, совместив его с региональными выборами pic.twitter.com/84vrjm6yC3 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) March 17, 2020

Кроме Удальцова, задержаны еще двое - мужчина и женщина, которая держала в руках плакат "Нет узурпации власти!".

Напомним, ранее суд установил Удальцову административный надзор на три года - после отбывания 4,5 лет в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г. Административный надзор предполагает запрет посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запрет покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также обязательство отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.