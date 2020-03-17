"Не искушай Господа твоего": РПЦ опубликовала список мер по защите храмов и прихожан от коронавируса

Русская православная церковь опубликовала инструкцию для настоятелей приходов и игуменов монастырей по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на сайте РПЦ, он утвержден Патриархом Кириллом.

Инструкция разделяется на две части: специфическую и общую. В общей рекомендации, не отличающиеся от предписаний санитарных властей: мыть руки, замерять температуру окружающим, протирать иконы и поверхности в храмах дезинфицирующим раствором.

Есть пункт об увещевании прихожан. Рекомендуется объяснять им, что "исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: "не искушай Господа Бога твоего" (Мф. 4:7). Также в РПЦ просят прихожан не ходить в храм при появлении симптомов ОРВИ "ради любви к ближним".

В специфической части говорится о проведении таинств и обрядов с учетом требований гигиены. При этом в инструкции отмечается, что причащение не может быть отменено ни в коем случае: "Святые Тело и Кровь Христовы преподаются во здравие как души, так и тела (см., к примеру, молитвы святителя Иоанна Златоуста, 7-ую и 9-ую из последования ко Святому Причащению)".

Тем не менее, РПЦ вводит применение индивидуальной посуды, ватных палочек, медицинских перчаток. Обряд крещения рекомендуется "совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией (протиранием) купели (баптистерия) дезинфицирующей жидкостью". Причащающимся рекомендуется воздержаться от лобызания Чаши. Священнослужителям рекомендовано отказаться от подавания руки для целования.