27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.ru

До конца года на Среднем Урале появится дополнительная станция по контролю за состоянием воздуха

В Свердловской области будет расширена территориальная сеть автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В рамках национального проекта "Экология" до конца 2020 года дополнительная станция будет установлена в Нижнем Тагиле. Кроме этого, министерство природных ресурсов изучит возможность оснащения таким оборудованием и другие муниципалитеты области.

На приобретение и установку автоматической станции в Нижнем Тагиле в региональном бюджете предусмотрено около 10 млн рублей. На ней планируется измерение оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота, аммиака, пыли, а также углеводородов.

На сегодняшний день территориальная сеть мониторинга состоит из 15 автоматических станций в 13 городах Среднего Урала, на территории которых работают крупные промышленные предприятия. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Кировград, Ревда, Реж, Полевской, Серов и Краснотурьинск.

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До конца года на Среднем Урале появится дополнительная станция по контролю за состоянием воздуха

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Теги: воздух, контроль, станция, Средний Урал



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