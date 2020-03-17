До конца года на Среднем Урале появится дополнительная станция по контролю за состоянием воздуха

В Свердловской области будет расширена территориальная сеть автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В рамках национального проекта "Экология" до конца 2020 года дополнительная станция будет установлена в Нижнем Тагиле. Кроме этого, министерство природных ресурсов изучит возможность оснащения таким оборудованием и другие муниципалитеты области.

На приобретение и установку автоматической станции в Нижнем Тагиле в региональном бюджете предусмотрено около 10 млн рублей. На ней планируется измерение оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота, аммиака, пыли, а также углеводородов.

На сегодняшний день территориальная сеть мониторинга состоит из 15 автоматических станций в 13 городах Среднего Урала, на территории которых работают крупные промышленные предприятия. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Красноуральск, Верхняя Пышма, Асбест, Кировград, Ревда, Реж, Полевской, Серов и Краснотурьинск.