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Наука и техника Тюменская область Уральский ФО
(2004) |

Жители Тюмени наблюдали редкое метеорологическое явление: снежную грозу

Жители разных регионов Тюмени сообщили в соцсетях, что видели вспышку молнии и слышали звук грома, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик размещен в группе "Типичная Тюмень". Автор поинтересовался, кто еще видел вспышку.

Откликнулись жители Суходолья, Зарека, Пятого микрорайона и Центра.

Отметим, что снежная гроз является редким природным явлением. Своим происхождением она обязана резкому проникновению холодных атмосферных масс в зону теплого воздуха. При этом в атмосфере на небольших участках возникают довольно большие перепады температур, иногда до десятка градусов. При этом наблюдается сильный ветер, дождь переходящий в снег, ледяной дождь. На высоте скорость ветра еще больше и это приводит к появлению молний и грома.

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Жители Тюмени наблюдали редкое метеорологическое явление: снежную грозу

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Теги: снежная гроза, природное явление, молния



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