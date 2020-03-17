Жители Тюмени наблюдали редкое метеорологическое явление: снежную грозу

Жители разных регионов Тюмени сообщили в соцсетях, что видели вспышку молнии и слышали звук грома, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик размещен в группе "Типичная Тюмень". Автор поинтересовался, кто еще видел вспышку.

Откликнулись жители Суходолья, Зарека, Пятого микрорайона и Центра.

Отметим, что снежная гроз является редким природным явлением. Своим происхождением она обязана резкому проникновению холодных атмосферных масс в зону теплого воздуха. При этом в атмосфере на небольших участках возникают довольно большие перепады температур, иногда до десятка градусов. При этом наблюдается сильный ветер, дождь переходящий в снег, ледяной дождь. На высоте скорость ветра еще больше и это приводит к появлению молний и грома.